Durante a 50ª Expoacre, de 26 de julho a 3 de agosto, o Senac Acre oferece atendimentos gratuitos de beleza e bem-estar no estande do Sistema Comércio, com cortes de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e massagens, realizados por alunos e profissionais da instituição.

O espaço também contará com oficinas temáticas diárias, sempre às 19h30min, com nomes reconhecidos como os chefs Ricardo Branches (PA), João Victor Gomes (BA) e o cabeleireiro Aldair Santos (PE).

A iniciativa busca valorizar a qualificação profissional e proporcionar experiências práticas ao público da feira.

(oea com info do Senac)