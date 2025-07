Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) retiraram, nesta sexta-feira, 25, o senador Sérgio Petecão, de uma reserva ambiental localizada no município de Lábrea (AM), na divisa com o Acre.

Grifo meu: o comportamento do senador Petecão com os servidores públicos do ICMBio foi bem diferente da atitude de outro senador do Acre com um funcionário de uma empresa aérea no aeroporto de Brasília, em julho de 2023…bem diferente.



J R Braña B.