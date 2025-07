A ABDI, em parceria com o Instituto Amazônia+21, está capacitando a equipe do Complexo Industrial do Café do Juruá, em Mâncio Lima, com foco em gestão, finanças e marketing.

A ação integra o projeto Café Amazônia Sustentável, que promove um modelo cooperativista voltado a pequenos produtores.

Consultores do Sebrae Acre ministram cursos de fluxo de caixa, precificação, controle financeiro, marketing digital e análise de processos.

Segundo Eduardo Tosta, analista da ABDI, ‘a parte administrativa é essencial para o sucesso da operação, garantindo prosperidade e crescimento da cooperativa’.

O Complexo, que recebeu R$ 10 milhões em investimentos, beneficia mais de 2 mil pessoas e é gerido pela Coopercafé, com 180 agricultores familiares.

A diretora da ABDI, Perpétua Almeida, destaca que a capacitação fortalece a autonomia dos cooperados, promovendo um crescimento sustentável e inclusivo.

— Essa capacitação fortalece a autonomia da cooperativa e dos cooperados, garantindo que o crescimento da indústria seja sustentável e inclusivo. Assim, a indústria crescerá e beneficiará ainda mais pessoas, gerando emprego e renda na região

Já o presidente do Instituto Amazônia+21, Marcelo Thomé, afirma que a iniciativa exemplifica como parcerias e inovação impulsionam negócios sustentáveis na região.

(oea com info da ABDI)