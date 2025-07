Ele é o responsável por movimentar os grupos de ZAP com suas sandices…Geraldino de ZAP faz parte do tecido social que vive em caos cognitivo, um ser alimentado por vídeos de 15 segundos e certezas de três palavras.

Confira se você é um Geraldino de ZAP:

Art 1º – Não li, mas comento

Textão é coisa de comunista. Só o título já basta pra formar uma opinião forte e inflamável. Se tem mais de 3 linhas, é ‘lacração’….O Geraldino de Zap só lê o título das matérias e dana-se a opinar, mesmo sem compreender nada.

Art 2º – Se recebi, é verdade

Encaminhado 12 vezes? É prova incontestável! Geraldino não verifica nada: confia cegamente no grupo da família, do futebol e da igreja.

Art 3º – Desconfio de tudo (menos do que me convém)

Jornalista mente, cientista engana, vacina é balela, estatística manipula. Mas o vídeo do primo do vizinho do segurança do deputado? Esse, sim, é confiável.

Art 4º – Tenho que opinar, nem que seja besteira

Silêncio incomoda. Geraldino precisa mostrar que existe. Comenta, cutuca, dispara frases prontas e termina com: ‘Tá explicado o Brasil! Ou ‘Por isso o Brasil não muda’…Ou ainda…’A culpa é do sistema’, repete sem saber o que repete…

Art 5º – Sou burro e não abro mão

A ignorância é sua trincheira. O Geraldino se orgulha de não entender nada e faz disso um estilo de vida. Saber é coisa de ‘gente metida’….O Geraldino de Zap sequer conhece a realidade do país que vive…É o que chama a Globo, a CNN e outros veículos da mídia corporativa de esquerda.

(oestadoacre, boa noite por hoje)