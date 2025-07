PMRB – Em sua 50ª edição, a Expoacre 2025 recebe a maior estrutura já apresentada pela Prefeitura de Rio Branco no evento. Com a participação de sete secretarias, o estande da Prefeitura oferece uma vasta gama de serviços à população, com destaque para a Secretaria Municipal de Saúde, que estará presente com uma Unidade de Saúde completa, incluindo vacinação, teste de glicemia, aferição de pressão, farmácia e palestras sobre temas importantes de saúde.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a prefeitura também estará realizando atendimentos e fiscalização de menores de idade, além de promover ações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade no Parque de Exposição.

A Secretaria Municipal de Agropecuária, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação também marcam presença, com destaque para a Tech Jovem, que fará uma apresentação inovadora.

A carreta do Hospital de Amor, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é outra atração importante, trazendo informações sobre prevenção de câncer e exames. Durante a feira, a prefeitura disponibilizará médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para fornecer assistência à população e garantir o acesso a cuidados de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Renan Biths, destacou a importância da presença da prefeitura: “O nosso prefeito Bocalom pediu para que estivéssemos aqui, pois a Expoacre é um evento tradicional e, nesta edição, estamos celebrando seus 50 anos. A prefeitura se apresenta com várias secretarias, oferecendo vacinação, aferição de pressão, testes rápidos e apoio médico. Estamos prontos para atender qualquer eventualidade que ocorra durante o evento e também vamos promover campanhas de saúde, como a prevenção à dengue, vacinação e saúde mental”.

A chefe de Gabinete da Prefeitura, Kelen Bocalom, reforçou o convite para a população: “Estamos preparando uma estrutura linda para a Expoacre, com a participação de diversas secretarias, incluindo a Secretaria Muniicpal de Meio Ambiente e o trabalho inovador com robótica. A população de Rio Branco merece conhecer mais sobre o que vem sendo feito na capital. Nossa presença no evento traz serviços inéditos, como a imunização no parque. Convidamos todos a virem ao estande da prefeitura e conhecer um pouco mais do trabalho que estamos fazendo”.

A Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com a saúde e bem-estar da população, oferecendo um ambiente acolhedor e inovador na Expoacre 2025, para garantir a todos os visitantes uma experiência cheia de cuidados, serviços e atenção.