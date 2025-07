Aleac – A presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, marcou a entrega oficial das obras de recuperação e pavimentação do ramal Novo Horizonte, no município de Plácido de Castro, nesta sexta-feira, 25. O trecho de 28,8 quilômetros foi totalmente revitalizado, com serviços de pavimentação, restauração, operação tapa-buracos e a recuperação de seis pontes de madeira.

“Obras como essa, estão transformando o Acre para o futuro. Cada morador aqui sabe das dificuldades que enfrenta, e a partir de hoje com essa entrega vão viver outra realidade”, afirmou o parlamentar.

As intervenções fazem parte da Operação Verão 2025, realizada pelo governo do Estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), com recursos próprios e emendas parlamentares do senador Márcio Bittar. O governador Gladson Cameli destacou a atuação da Assembleia Legislativa na viabilização das ações de governo.

“O presidente Nicolau Júnior tem sido um exemplo de parceria chancelando as ações do governo. Se não fosse por eles lá na Assembleia nós não estaríamos aqui hoje comemorando e festejando esse tão sonhado ramal”, disse.

O ramal Novo Horizonte é um importante corredor de acesso para comunidades rurais de Plácido de Castro, facilitando o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de moradores.

A presidente do Deracre, Sula Ximenez, reforçou a importância do apoio institucional para a execução da obra. “Estamos entregando uma obra que representa dignidade e desenvolvimento. Tudo isso é fundamental para garantir o acesso das famílias e o transporte da produção agrícola com segurança”.

A Operação Verão 2025 segue avançando em outras regiões do estado, com a recuperação de ramais e pontes em dezenas de municípios.

(Aleac)