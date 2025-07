GdA – A Avenida Chico Mendes foi tomada por uma multidão na manhã deste sábado, 26, em Rio Branco, durante a tradicional Cavalgada que marca o início da Expoacre, o maior evento agropecuário e cultural do estado. Entre cavalos, bandeiras e aplausos, o público celebrou com entusiasmo a força da tradição, o espírito de reencontro, as oportunidades de negócio e o clima contagiante de entretenimento.

Chico Mendes reagiu após ser provocado por este oestadoacre

— Colocaram meu nome na avenida, mas esqueceram o que eu defendia. A Expoacre virou vitrine do gado, do lucro fácil e das festas para os que sempre tiveram tudo. Onde estão os pequenos? Onde estão os povos da floresta? Onde está o compromisso com o futuro do Acre? Não foi por isso que dei minha vida.



Chico Mendes, por psicografia.

