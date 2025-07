O Globo – Um voo da Southwest Airlines com destino a Las Vegas precisou realizar uma manobra de emergência logo após decolar de Burbank, na Califórnia, para evitar uma colisão no ar com outra aeronave.

O incidente ocorreu na tarde da última sexta-feira e está sendo investigado pela Administração Federal de Aviação (FAA)

(…)

Veja a animação

E aqui, mais nítido…

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn’t get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu

— John Wiseman (@lemonodor) July 25, 2025