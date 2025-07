Com grande movimentação na primeira noite da Expoacre 2025, o estande do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC estreou oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos à população, como cortes de cabelo, tranças, maquiagem, workshops de gastronomia e saúde, além de atrações culturais e interativas para todas as idades, como realidade virtual, esculturas de balão, apresentações circenses e o palco cultural.

A iniciativa, que segue ao longo das nove noites de feira no Parque de Exposições Wildy Viana, busca mostrar o trabalho diário do Sistema Comércio no estado, promovendo bem-estar, educação profissional e acesso à cultura e tecnologia.

(…)

(oea com info da Fecomércio)