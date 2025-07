G1 – O Sistema Único de Saúde (SUS) gastou R$ 449 milhões em 2024 com internações de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, segundo levantamento inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base nos dados do Datasus, cedido ao g1.

(…)

Grifo meu: é pouco!….com o pagamento de juros para uma ínfima minoria(ricos do mercado), o gasto neste ano, até agora, já ultrapassou 1 Trilhão….mas esse Bolsa Família deles é válido, né? O gasto com o mercado é a camisa de força da sociedade.

J R Braña B.