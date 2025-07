(…)

No ICL

Howard Lutnick mantém o controle da corretora BGC Partners, mesmo no cargo de secretário de Comércio dos Estados Unidos. A empresa é uma das três que participaram, na manhã de 9 de julho, de um movimento incomum no mercado de contratos futuros de dólar. Em apenas 75 minutos, entre 11h30 e 12h45, nove negociações somaram mais de R$ 6,6 bilhões, quase 10% do total do dia. O anúncio do tarifaço contra o Brasil foi feito por Donald Trump às 16h17.

Por causa dessa movimentação atípica, denunciada com exclusividade pelo ICL Notícias, em reportagem de Cleber Lourenço e Deborah Magagna, a corretora de Lutnick passou a ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal, juntamente com BTG Pactual e Tullet Prebon, que fizeram operações semelhantes.

(…)

Grifo meu: adivinha o nome que o código penal dá para isso …



J R Braña B.