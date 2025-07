Segunda-feira, 28 de Julho de 2025 – D.O Nº 14.073

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

* DECRETO Nº 147 de 25 de julho de 2025*

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AMIGÁVEL OU JUDICIAL, IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, o imóvel abaixo discriminado, de propriedade do espólio de SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF nº 020.425.762-04, falecido em 10/12/2022:

I – Parte do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Guia, no total de 10,00 hectares, localizada no Município de Sena Madureira/AC, Estado do Acre, nas proximidades do Bairro Ana Vieira,

(…)

◼Você, de Sena, entre no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui