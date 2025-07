Na Folha – Para evitar uma escalada interna da inflação, o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) elaborou, segundo analistas do agronegócio, uma lista de produtos os quais o país não consegue produzir localmente e que pesam na alimentação americana.

(…)

Grifo meu: a cada minuto que se aproxima do dia 1 de agosto, dia que começará a valer o tarifaço laranja dos EUA, os atores econômicos de lá também se movimentam para reduzir a insanidade do presidente careca que fez implante(sim, aquela cabeleira do Donaldo é implante…por isso seu cabelo é ridículo)…Enfim…tô quase achando que essa zoada toda vai fazer a montanha parir um rato…

Em tempo: segundo o Mentirômetro do jornal Washington Post, no primeiro mandado do Donaldo(2017-2021) ele mentiu publicamente 30.573, ou 21 mentiras por dia.



J R Braña B.