Por Agência gov.

O Incra no Acre (Incra/AC) concluiu neste mês de julho a seleção de cem famílias para os assentamentos Alto Purus e Afluente, localizados no município de Manoel Urbano, distante cerca de 250 quilômetros da capital Rio Branco.

Foram selecionadas 80 famílias no assentamento Afluente e outras vinte no Alto Purus, totalizando 100 unidades familiares oficialmente reconhecidas como beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). As seleções foram resultado de dois editais públicos abertos pela autarquia para os lotes disponibilizados delimitados após a demarcação das áreas públicas e de proteção permanente que são necessárias para a criação de projetos de assentamentos.

Durante o ato de conclusão da seleção, as famílias também receberam seus Contratos de Concessão de Uso (CCUs) para poderem morar e produzir nos lotes. Cada família também fez o cadastro para acessar os primeiros contratos de Crédito Instalação do Incra. Esses recursos permitirão investir na produção, gerar renda e transformar a qualidade de vida no campo.

Homologação, CCU e créditos são passos fundamentais para garantir segurança jurídica, autonomia produtiva e dignidade para quem vive no campo e trabalha pela agricultura familiar, esforço que o Incra/AC tem trabalhado feito para atender as regiões interioranas do estado.

Para o superintendente do Incra/AC, Márcio Alécio, a seleção e o atendimento aos novos assentados simbolizam uma nova fase da política de Reforma Agrária no país, reforçando o compromisso do Governo Federal com a justiça social e o desenvolvimento rural.

Fomento Mulher

Durante o evento, o Incra também assinou contratos de Crédito Instalação na modalidade Fomento Mulher para 68 famílias dos projetos de assentamento Liberdade e Aleluia, garantindo a liberação de cerca de R$ 500 mil em recursos para as famílias investirem em melhoramentos da sua produção e benfeitorias para melhorias da habitação e no lote.