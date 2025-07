Por gov.br

Incra e parceiros realizaram neste mês de julho mutirão em Mâncio Lima–AC para atender centenas de famílias dos assentamentos e áreas de regularização fundiária com serviços essenciais. Em dois dias, foram oferecidos emissão de documentos, orientações sobre crédito rural, regularização fundiária, assinatura de contratos e mediação de conflitos. A ação integra o compromisso do governo federal com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e o apoio aos trabalhadores do campo.

Atendimentos realizados:

Atualização cadastral: 200 famílias

Regularização de ocupantes: 40 famílias

Cadastramento de crédito: 350 famílias

Entrega de CCUs e CDRUs: 200 famílias

Contratos de Crédito Instalação: 30 famílias

Termos aditivos à CDRU: 90 famílias

Mediação de conflitos: 20 casos

Informações sobre regularização em glebas públicas: 30 famílias

Outros atendimentos: 100 famílias