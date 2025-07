— Assim como a China, o Brasil se recusa a ceder à intimidação americana. Lula está defendendo a soberania de seu país, não apenas no domínio do comércio exterior, mas também ao regular as plataformas tecnológicas controladas pelos EUA

(Joseph E. Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial e ex-presidente do Conselho de Assessores Econômicos da presidência dos EUA, é professor na Universidade Columbia e Prêmio Nobel de economia. Seu livro mais recente é “The Road to Freedom)

Bela Megale, em O Globo

Os apelos de empresários a ministros do STF às vésperas do tarifaço de Trump contra o Brasil

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com mais trânsito no empresariado passaram a ser procurados às vésperas do tarifaço que Donald Trump promete aplicar sobre os produtos brasileiros.

Ministros do STF têm destacado que as pressões do presidente americano não terão qualquer efeito sobre o julgamento de Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Esse recado também foi repassado a empresários.

Grifo meu: bolsonarismo se isola a cada dia mais…o tarifaço terá um efeito imediato no Brasil…vários preços internos vão cair, especialmente os produtos exportados(carne é um deles…)

Grifo meu 2: Donaldo e Bolsonaro, com suas burrices políticas – elegeram Lula para o 4o mandato.



