Por Pâmela Freitas da Agência de notícias do Acre

O Acre passa agora a disponibilizar tratamento com radioterapia ultra-hipofracionada para câncer de mama. Uma técnica inovadora que reduz tempo de tratamento para cinco sessões de até dois minutos cada e aumenta a precisão do procedimento. O método utiliza a tecnologia ConeBeam CT (CBCT), que permite imagens diárias para garantir que a radiação seja aplicada exatamente na área necessária, protegendo os tecidos saudáveis ao redor.

A implantação da radioterapia ultra-hipofracionada no Acre é resultado direto do investimento do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que destinou mais de R$ 5 milhões para aquisição e instalação dos acessórios e tecnologias necessárias à utilização do Cone Beam CT. A estrutura foi integrada ao acelerador linear recebido do Ministério da Saúde, permitindo a oferta de um tratamento de alta precisão e curta duração na rede pública.

“Hoje o estado do Acre possui um dos aparelhos mais tecnológicos da Região Norte; me arrisco a dizer que é um dos mais tecnológicos do Brasil. E estamos ainda numa tratativa para conseguir o segundo acelerador linear”, afirma o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

O uso da tecnologia CBCT permite uma avaliação diária e precisa da área tratada, minimizando os riscos e efeitos colaterais do tratamento. Essa inovação coloca o Acre entre um seleto grupo de estados que oferecem tecnologia de ponta para o enfrentamento do câncer de mama na rede pública.

“A diminuição do tempo de espera dos nossos pacientes e do tempo de tratamento é significativa. Pacientes que anteriormente precisavam de 25 sessões hoje têm o seu tratamento garantido em apenas cinco, em contar o tempo [reduzido] de cada sessão. O câncer não espera, e o Estado está fazendo todo o possível para ampliar não apenas o acesso, como também a qualidade do tratamento”, destaca o gestor.

O tratamento potencializa o uso do tempo dos usuários e oferece mais conforto e segurança. Além da redução no número de sessões, a radioterapia ultra-hipofracionada representa um avanço importante no cuidado oncológico do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre, beneficiando diretamente a qualidade de vida.

“Você imagina pacientes vindos do interior e ficando 30 dias na capital, por exemplo. Longe de casa e da família. E agora não, em apenas cinco aplicações finaliza o tratamento. Eles conseguem chegar na segunda-feira, por exemplo, e sexta-feira já ter alta. Então, isso não tem preço”, observa o médico radioterapeuta, Melk Hadad.

A implementação da radioterapia ultra-hipofracionada representa um marco no atendimento e reforça o compromisso com a humanização e eficiência do tratamento oncológico no Acre.

“Com a aquisição desses equipamentos, que chamamos de braços robóticos, fazemos uma imagem em tempo real do paciente e conseguimos visualizar estruturas, ao mesmo tempo que conseguimos proteger tecidos sadios que não precisam de doses de radiação, concentrando o tratamento apenas onde há tumoração”, explica o radioterapeura.

Para garantir agilidade no tratamento com radioterapia, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) funciona nos três turnos em Rio Branco, garantindo que nenhum paciente fique desassistido. “Nós não temos fila de espera, ao contrário de outros estados, o tempo de espera para iniciar o tratamento é de aproximadamente três dias”, informa o médico.

Marilene Farias é paciente da unidade e destaca o atendimento recebido durante o tratamento. “Eu estou muito feliz e confiante. Me explicaram que esse tratamento é bem eficaz. Minha sogra teve câncer há anos, e naquela época não era dessa forma. Mas agora, fazendo a radioterapia, eu já imaginava que seria bem eficiente o atendimento aqui”, relata.