Gov Fed – As agências da Previdência Social de todo o país começam a receber 500 novos peritos médicos federais, aprovados em concurso realizado pelo Ministério da Previdência Social após 15 anos. As nomeações começaram nesta quarta-feira (30), com a publicação dos primeiros 250 nomes no Diário Oficial da União.

A chegada dos novos profissionais vai reforçar o atendimento e ajudar a reduzir o tempo de espera por perícia médica. Ao todo, 235 municípios serão atendidos, com foco nas regiões Norte e Nordeste, que concentram as maiores filas. Serão 88 peritos no Norte e 268 no Nordeste.

(…)

Os 235 municípios que receberão os 500 novos peritos médicos são:

Acre – Cruzeiro do Sul;

Alagoas – Arapiraca, Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Penedo, Porto Calvo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e União dos Palmares;

Amazonas – Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus e Parintins;

Amapá – Macapá e Santana;

Bahia – Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Livramento de Nossa Senhora, Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-Xique;

Ceará – Aquiraz, Aracati, Barbalha, Camocim, Campos Sales, Canindé, Caucaia, Crateús, Iguatu, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Jaguaribe, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeramobim, Redenção, Russas, Santa Quitéria, Senador Pompeu, Tauá, Tianguá e Ubajara;

Distrito Federal – Planaltina, Sobradinho e Taguatinga;

Espírito Santo – Colatina, Linhares, São Gabriel da Palha e São Mateus;

Goiás – Catalão, Formosa, Goianésia, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Mineiros, Niquelândia, Porangatu, Rio Verde e Uruaçu;

Maranhão – Açailândia, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, Codó, Estreito, Governador Nunes Freire, Grajaú, Imperatriz, Paço do Lumiar, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, Santa Rita e Tutóia;

Mato Grosso – Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra;

Mato Grosso do Sul – Amambai, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Sidrolândia;

Minas Gerais – Águas Formosas, Aimorés, Almenara, Araçuaí, Bocaiúva, Brasília de Minas, Conselheiro Pena, Curvelo, Frutal, Guanhães, Itamarandiba, Ituiutaba, Januária, Nanuque, Patrocínio, Pirapora, Taiobeiras e Unaí;

Pará – Altamira, Bragança, Breves, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santa Isabel do Pará e Santarém;

Paraíba – Cajazeiras, Guarabira, Monteiro e Patos;

Paraná – Campo Mourão, Cianorte, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí e Umuarama;

Pernambuco – Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Jaboatão, Palmares, Paulista, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Timbaúba e Vitória de Santo Antão;

Piauí – Altos, Barras, Campo Maior, Corrente, Cristino Castro, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São João do Piauí e São Raimundo Nonato;

Rio de Janeiro – Cabo Frio;

Rio Grande do Norte – Açu, Caicó, Currais Novos, Macau, Mossoró, Parnamirim, Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante;

Rio Grande do Sul – Bagé, Cachoeira do Sul, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Osório, Santa Rosa e Vacaria;

Rondônia – Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena;

Roraima – Boa Vista;

Santa Catarina – Concórdia, Mafra e São Miguel do Oeste;

São Paulo – Ribeirão Preto e Ubatuba;

Sergipe – Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Tobias Barreto;

Tocantins – Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.