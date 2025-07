Por Lis Carvalho da Agência de notícias do Acre

Em mais um dia de exposição, a Expoacre além de movimentar os setores econômicos e culturais do estado, também abre espaço para a inteligência estratégica com a realização do 2º Campeonato de Xadrez Rápido, Promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a competição reuniu 40 enxadristas em um torneio marcado por concentração, agilidade e raciocínio rápido, no formato de 15 minutos por jogador, ao longo de cinco rodadas.

Realizado dentro do espaço da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o campeonato atraiu desde iniciantes até jogadores experientes, promovendo um ambiente de respeito, competição saudável e estímulo ao pensamento lógico.

Para o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a presença do xadrez dentro da Expoacre estimula a matemática e o raciocínio lógico, fazendo parte do contexto que o governo estadual tem fomentado, visando a formação em ciência, o estímulo à inovação e à tecnologia.

“Estamos no segundo ano consecutivo com essa iniciativa, neste evento. Estamos presentes, anualmente, com esportes e atividades eletrônicas, incluindo jogos. Além do formato eletrônico, também há o físico. Tivemos um recorde de quase 40 participantes. Com a nova estrutura, estamos satisfeitos e felizes em ver tantos jogando xadrez, um jogo que estimula o raciocínio, a estratégia e o pensamento matemático. A presença de muitos jovens inspira e desperta o interesse pelo xadrez, promovendo o desenvolvimento humano. Tudo isso é fruto de parceria integrada entre o governo do Estado do Acre e as instituições parceiras como a Associação Acreana de Xadrez, a Narc Nerd e o Instituto Mercosur Amazônia, organizações que colaboram para a criação deste ambiente.”, afirmou o secretário.

A organização do campeonato é feita pela Associação Acreana de Xadrez e destaca o crescimento do interesse pelo xadrez entre jovens e crianças no Acre.

“Este evento na Expoacre é fundamental para a federação e para o xadrez, pois amplia a visibilidade do esporte. Após competições como esta, percebemos um aumento significativo no interesse do público, especialmente nas redes sociais. Ele estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, o cálculo e a segurança digital, temas relevantes. Nossos parceiros da área de tecnologia são fundamentais para a realização do evento, e, em parceria com o governo do estado, realizamos estes eventos anualmente.”, explicou Neurismar da Rocha Souza, responsável pelo torneio.

Considerada uma arte e uma ciência, a prática do xadrez ganha cada vez mais espaço entre crianças, jovens e adultos. Entre os competidores, a iniciativa visa estimular o raciocínio lógico, promover a concentração e valorizar o pensamento estratégico, características fundamentais para o desenvolvimento intelectual e pessoal dos participantes.

Entre os competidores, o sentimento era de grande entusiasmo. A jovem estudante, de apenas 13 anos, Isabela Menesbonner, anos, participou pela segunda vez e comemorou o desempenho.

“O sentimento é gratificante de estar participando deste campeonato. Pratico xadrez desde criança e considero este um momento de lazer e diversão. Espero obter uma boa colocação, talvez o terceiro lugar, pelo menos. Na verdade, há muitos participantes, mas darei o meu melhor para vencer. A iniciativa de promover o jogo de xadrez é excelente”, disse.

Os campeões receberam medalhas e troféus, além do reconhecimento do público presente, que acompanhou as últimas rodadas com entusiasmo e silêncio respeitoso, típico das grandes partidas. A premiação totaliza R$ 1.500,00, além de troféus e medalhas. Os campeões de cada categoria serão agraciados com um jantar vip. Os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria receberam troféus. Do primeiro ao quinto colocado de cada categoria receberam medalhas.

Resultado – 2º Campeonato Acreano de Xadrez Rápido

Com grande participação e excelentes partidas, o torneio reuniu enxadristas de todas as idades e níveis. Confira os campeões de cada categoria:

Categoria Absoluto

1º lugar: Ricardo Moura

2º lugar: Igor Diore

3º lugar: Elivan dos Santos

Categoria Sub-1900

1º lugar – José Andrés

2º lugar – Michael

3º lugar – Reginaldo

Categoria Sub-1700

1º lugar: Neurismar Rocha

2º lugar: Antônio Marcos

3º lugar: José Henrique

Categoria +50

1º lugar: Luiz Carlos

2º lugar: Rogério Fonseca

3º lugar: Marcondes Avelino

Categoria Feminino Absoluto

1º lugar: Isabela Bonner

2º lugar: Maria Jannayna

3º lugar: Aysla

Categoria Sub-18

1º lugar: Yvan Lucas

2º lugar: Cristiano Batista

3º lugar: Luiz Henrique Morais

Categoria Sub-14

1º lugar: José Henrique

2º lugar: Elson Rúben

3º lugar: Lucas Davi

4º lugar: Arthur Batista

Categoria Sub-12

1º lugar: Lucas Kentaro

2º lugar: Lucas Davi

3º lugar: Heitor Castela

Categoria Sem Rating

1º lugar: Uirá Barroso

2º lugar: Luis Ricardo

3º lugar: Luiz Henrique

Categoria Feminino Sub-14

1º lugar: Clara Cristina

2º lugar: Hágata Cristiny

3º lugar: Julia Andrade

O surgimento do xadrez se deu no século VI, na Índia, com o nome de shaturanga, que significa “os quatro elementos de um exército”, em sânscrito. Posteriormente, o jogo foi para a China e para a Pérsia. É da palavra persa shah, que significa rei, que provêm o nome xadrez. É um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, clubes, escolas.

O sucesso da competição mostra que o xadrez vem conquistando espaço como prática esportiva, educacional e cultural no estado. A expectativa é que, nas próximas edições da Expoacre, o número de participantes continue crescendo, consolidando o campeonato como um dos momentos mais estratégicos do evento.