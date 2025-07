Entrevista com o presidente Lula, que repercutiu em todo o mundo.

Diz a manchete do principal jorna dos Estados Unidos

— Ninguém desafia Donaldo como o presidente do Brasil

A manchete do jornal fora do tom não condiz com o conteúdo da entrevista equilibrada do presidente Lula.

Em nenhum momento Lula foi prepotente ou arrogante, pelo contrário, apenas ressalta que o Brasil quer negociar questões comerciais assegurando o seu direito de um país soberano.

— Todos sabem que pedi para fazer contato. O que está impedindo é que ninguém quer conversar.

— Em nenhum momento o Brasil negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande.

— Conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos. Mas isso não nos assusta. Nos preocupa.

— Nem o povo americano(estadunidense, presidente! – J R Braña B.), nem o povo brasileiro merecem isso.

Parte da imprensa brasileira, subserviente como sempre, pressiona por uma posição do Brasil de joelhos frente ao impasse.

Isso não vai acontecer no governo Lula.

Pelo menos nos próximos dias.

J R Braña B.