G1 – Governos estaduais decidiram agir por conta própria para conter os impactos do tarifaço de Donald Trump. Ao menos quatro estados (SP, MG, PR e RS) já anunciaram pacotes emergenciais com liberação de crédito, com devolução de créditos acumulados de ICMS — tributo estadual cobrado sobre a circulação de mercadorias —, além de acesso facilitado a financiamentos públicos e flexibilização de exigências para empresas com incentivos fiscais.

O governo Lula afirma ter um plano pronto, mas ainda não divulgou as medidas de apoio às empresas.

Grifo meu: aproveitar o momento e fortalecer as empresas brasileiras com recursos subsidiados mesmo…e exigir, em contrapartida, que assegurem e até aumentem as contratações de trabalhadores….



J R Braña B.