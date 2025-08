DPA – A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) prorrogou o período de inscrições para a quarta edição do programa nacional Meu Pai Tem Nome, voltado ao reconhecimento de paternidade ou maternidade. A ação será realizada no dia 16 de agosto, com atendimentos gratuitos nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até o dia 8 de agosto, sexta-feira, por meio do link: https://defensoria.ac.def.br/ inscricao/meu-pai-tem-nome. Após o preenchimento do formulário, a equipe da Defensoria entrará em contato com cada pessoa inscrita pelo WhatsApp institucional (68 99230-2101), no horário das 14h às 17h. O atendimento inicial é destinado ao repasse de orientações e à solicitação dos documentos necessários.

Coordenado pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), o programa conta com a adesão de defensorias públicas de todo o país. Em 2024, mais de 9 mil atendimentos foram realizados em todo o Brasil por meio da iniciativa.

O objetivo é garantir o direito ao reconhecimento legal e afetivo de vínculos familiares, promovendo cidadania e dignidade. A ação é voltada a crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas que desejam registrar o nome do pai ou da mãe em seus documentos, seja por vínculo biológico ou socioafetivo.

(…)