O senador Sérgio Petecão(PSD) anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a implantação de iluminação pública em LED na Avenida Castelo Branco, em Senador Guiomard.

Os recursos, viabilizados via Programa Calha Norte, permitirão a troca do antigo sistema por luminárias “pétalas” de LED, novos postes e fiação, garantindo mais eficiência, economia e segurança.

— Ver Senador Guiomard mais iluminada é um compromisso com a dignidade e a segurança da população – afirmou Petecão, que já investiu mais de R$ 14,7 milhões em infraestrutura urbana em diversos municípios. Com o recurso liberado, a prefeitura pode iniciar as obras nos próximos meses.

(oea)