O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, foi homenageado nesta sexta-feira (1º) durante a cerimônia de 50 anos do Tribunal Regional Eleitoral, realizada na sede da corte em Rio Branco.

Ele recebeu a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral, a mais alta honraria do TRE, ao lado do governador Gladson Cameli e outras autoridades.

Ao agradecer, Nicolau destacou o papel da Justiça Eleitoral no fortalecimento da democracia, mesmo diante dos desafios regionais:



— A Justiça Eleitoral acreana tem sido exemplo de compromisso com a legalidade, com o voto consciente e com a promoção da cidadania, mesmo nas regiões mais isoladas. Receber essa honraria é motivo de muito orgulho – afirmou.

O presidente do TRE, desembargador Júnior Alberto, destacou a trajetória dos homenageados como exemplo de coragem, determinação e compromisso social.

(oea com info da Aleac)