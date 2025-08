Por Paulo Batistella – Ponte Jornalismo – via ICL

O grupo de formandos do recém-encerrado 38º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul foi filmado na sede do comando-geral da corporação, o Palácio Tiradentes, em Campo Grande, entoando uma música que exalta a prática de tortura. “O interrogatório é muito fácil de fazer: eu pego o vagabundo e bato nele até morrer”, diz um dos trechos do canto.

O vídeo passou a circular nas redes sociais sem indicação da data em que foi gravado. No entanto, em outras imagens que também mostram os formandos reunidos para entoar gritos de guerra, é possível ver que já estavam montadas no pátio do comando-geral coberturas provisórias que seriam usadas na cerimônia de formatura do curso, realizada nesta quinta-feira (31/7). Ou seja, o registro pode ter sido feito às vésperas do ato solene, que teve a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB).

A Ponte procurou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública sul-matogressense (Sejusp-MS), à frente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS), e também a assessoria de imprensa do governo Riedel. Em resposta, a gestão estadual afirmou ter se tratado de uma “manifestação isolada” que não representa os valores da corporação, ainda que tenha ocorrido na sede do comando-geral.

“A expressão utilizada não foi criada pela instituição e tampouco faz parte de seus protocolos oficiais. A preparação do efetivo inclui disciplinas voltadas à valorização da vida, respeito às minorias e atuação comunitária”, escreveu o governo sul-matogrossense em nota.

Leia a íntegra do que diz o governo do MS e a PM

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul manifesta publicamente seu repúdio a quaisquer condutas que incentivem a violência, e determinou a adoção imediata das providências cabíveis, com rigorosa apuração dos fatos e aplicação das sanções legais previstas.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul lamenta o ocorrido e esclarece que o episódio consiste em uma manifestação isolada, não representando os valores, princípios e o padrão institucional da corporação. A expressão utilizada não foi criada pela instituição e tampouco faz parte de seus protocolos oficiais. A preparação do efetivo inclui disciplinas voltadas à valorização da vida, respeito às minorias e atuação comunitária.

O Governo de Mato Grosso do Sul enfatiza que forma policiais para defender a sociedade, a vida, a segurança e a paz.