Curiosamente, William Browder, o principal articulador da Lei Magnitsky, discorda da aplicação da medida contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Browder acusa o presidente americano Donald Trump de ter motivações puramente políticas.

Grifo meu: Até as formigas sabem: o ministro Xandão poderá se tornar o primeiro caso de reversão das sanções impostas pela Lei Magnitsky…. Em momento oportuno, os Estados Unidos deverão cancelar essa medida arbitrária. Até o presente, nenhum dos sancionados foi contemplado com o benefício do cancelamento.

