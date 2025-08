oestadoacre reproduz do Correio Braziliense trechos de entrevista do ministro aposentado do STF, Francisco Rezek

Com cinco décadas como professor de direito internacional, o jurista Francisco Rezek acredita que vivemos um limiar na geopolítica mundial. “Chegamos ao fundo do poço”, diz. Nesta entrevista ao Correio, ele confessa não encontrar no passado, recente ou remoto, “algum cenário mais infame que este que estamos a viver nos últimos dois anos”, marcado pelo desprezo à Organização das Nações Unidas.

(…)

Correio – Qual será o papel dos Estados Unidos, da União Europeia, da China e, particularmente, do Brasil?

Acho que temos todos uma dívida de gratidão para com Donald Trump. Esse sociopata rompeu com a hipocrisia que até pouco tempo atrás marcava o comportamento do governo norte-americano frente ao resto do mundo. Trump, insuperável na sua transparência, rasgou a fantasia. (…)

Correio – E a China?

A China, que a ‘mainstream media’ nos apresenta como uma não democracia, é hoje governada pelo mais equilibrado dos grandes estadistas da atualidade, além de ser o mais importante e confiável de nossos parceiros econômicos. Um país que ao longo de toda a história foi tantas vezes agredido e explorado, por diferentes nações, sem ter jamais agredido ou explorado ninguém. É de países como China, Índia e África do Sul que o Brasil pode esperar que estejam ao seu lado na construção de um mundo mais decente. Quanto a nós, e apesar dos defeitos de nosso cenário doméstico, de nossa sociedade partida ao meio, somos ainda, aos olhos de todos lá fora, um país sem remorsos dentro de um mundo cheio de remorsos. Uma bandeira limpa entre tantas bandeiras encharcadas de sangue.

(…)

Grifo meu: o que é um sociopata? De maneira bem simples para todos entenderem:

— Uma pessoa que não sente culpa nem remorso por fazer mal aos outros

— Tem dificuldade de sentir empatia

— Costuma manipular, mentir e enganar para conseguir o que quer

— E que, geralmente, quebra regras sociais e leis sem se importar

J R Braña B.