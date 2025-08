Por Fabiana Matos da Agência de notícias do Acre

Gidmar dos Santos trocou o improviso pela formalização e colhe os frutos disso. Com o apoio do programa do GdA executado pelo Idaf, ele regularizou sua produção de mel, ganhou acesso ao mercado legal e hoje está na Expoacre, levando seu produto a milhares de visitantes.

“Legalizar não foi só cumprir regra, foi mudar de vida”, diz. Agora, Gidmar quer crescer ainda mais — e mostra que a inclusão produtiva, quando respeita a realidade rural, pode mudar destinos no Acre profundo.

(…)

