Por Victor Lebre do g1

Eudmar Michaelczuk, de 62 anos, foi condenado a dois anos de prisão por maus-tratos a cães no município de Feijó–AC. A pena será cumprida em regime aberto, com multa simbólica. Ele viajou a Rio Branco em 2022 e deixou três cães sem assistência adequada — um filhote morreu, os outros foram encontrados desnutridos e em ambiente insalubre.

A polícia encontrou água com larvas, ração fora de alcance e a ossada de um filhote. Na sentença, o juiz apontou dolo: “Assumiu o risco ao deixá-los trancados e sem cuidado de terceiros.” O réu, psicólogo e ex-candidato político, alegou urgência na viagem e afirmou ter deixado comida e medicação. Ele poderá recorrer em liberdade.

(…)

Reggae do Brasil… ‘Reggae a vida com amor’ do Ponto de Equilibrio…🎶