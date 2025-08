Resumo:

Neste episódio do Boa Sorte Viajante, Matheus visita Rio Branco, capital do Acre, e revela a rica e pouco conhecida história do estado que já foi um país independente, teve moeda própria e virou parte do Brasil após revolução e diplomacia.

A jornada começa com as disputas territoriais envolvendo Bolívia, seringueiros e o diplomata Barão do Rio Branco, que culminaram na compra da região pelo Brasil no Tratado de Petrópolis. O episódio explora também o Parque Ambiental Chico Mendes, com trilhas, zoológico, educação ambiental e homenagem ao líder seringueiro.

Em um passeio pelo rio Acre, conhecemos histórias de ribeirinhos e como o rio moldou a vida local. No mercado velho e nos flutuantes, os sabores da Amazônia encantam: tambaqui, vatapá e baião de dois são destaques da culinária. A parte final revela os geoglifos, estruturas arqueológicas gigantes que comprovam a presença de civilizações antigas na região há milhares de anos. Com entrevistas e memórias de moradores como o Sr. Severino, de 103 anos, o programa celebra a identidade acriana, marcada por resistência, floresta e ancestralidade.