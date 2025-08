Enviado a oestadoacre p/ Gov Fed – O estado do Acre teve 4.101 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). O certame, que contempla 3.652 vagas – sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário – em 32 órgãos e entidades, busca garantir igualdade de acesso ao serviço público federal em todo o território nacional, valorizando a diversidade regional.

No Acre, as mulheres representam 59,5% do total de inscritos, com 2.440 confirmações. Candidatos do sexo masculino somam 1.661, ou 40,5%.

O Bloco 5 — Administração foi o que despertou mais interesse dos candidatos acreanos, com 1.052 inscrições homologadas. Em seguida aparecem o Bloco 9 – Intermediário – Regulação, com 914; o Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência, com 717; o Bloco 2 – Cultura e Educação, com 400; o Bloco 7 – Justiça e Defesa, com 324; o Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura, com 196; o Bloco 8 — Intermediário (Saúde), com 172; e o Bloco 3 — Ciências, Dados e Tecnologia, com 127.

(…)

Grifo meu: Concurso desse tipo não acontece em todos os governos(nunca houve, aliás,…esse é o segundo neste governo)…porque concurso é oportunidade democrática, causa social e política…e nem todos os governos o defendem….presta atenção na hora do voto você que tem filhos que precisam ter um emprego decente e por concurso, sem apadrinhamento de político.

J R Braña B.