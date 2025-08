Agência de notícias do Acre

O governo do Acre confirmou nesta segunda (4) que um novo trecho da Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco, será totalmente interditado a partir das 20h desta terça (5), para início das escavações do viaduto do Complexo Viário.

A interdição, segundo a Secretaria de Obras Públicas (Seop), ocorre entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e é parte da próxima fase da obra, que avança já nesta quarta-feira (6).

A operação envolve:

Governo do Acre (Seop)

Prefeitura de Rio Branco (RBTrans)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

🔁 Trânsito será redirecionado:

Linhas de ônibus terão novos trajetos

O local será isolado com cones e tapumes

Equipes da RBTrans, Detran e BPTran atuarão no controle do tráfego

A previsão é que o trecho fique interditado por cinco meses, com reabertura prevista para janeiro de 2026.

