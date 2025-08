O Globo – O ataque de Trump atesta o potencial do Pix para se coordenar com métodos de pagamento de outras regiões e formar infraestrutura global capaz de desafiar o duopólio Visa-Mastercard, analisa Alex Hoffmann, cofundador da PagBrasil.

(…)

Grifo meu: podem até roubarem o mecanismo/sistema, mas a invenção é brasileira…como foi a invenção do avião(que foi roubada e nunca reconhecida de fato que Santos Dumont) foi o primeiro a voar com o 14-Bis em outubro de 1906, no Campo de Bagatelle, em Paris.

Grifo meu 2: Visa-Mastercard, o duopólio estadunidense, levou um drible da inteligência brasileira.



J R Braña B.