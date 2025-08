Durante a Expoacre 2025, a Prefeitura de Rio Branco entregou certificados a 20 participantes do Curso de Inseminação Artificial em Bovinos, realizado em parceria com a Ufac. A capacitação gratuita reuniu produtores e estudantes de veterinária em três dias de aulas teóricas e práticas no Parque de Exposições Wildy Viana.

A formação busca fortalecer a pecuária leiteira na região, ampliando renda e produtividade no campo. Segundo o secretário Eracides Caetano, a iniciativa ajuda a manter o produtor rural com renda no campo. A ação integra uma série de cursos promovidos pela Secretaria de Agropecuária para impulsionar a economia rural e o desenvolvimento sustentável.

