O abalo sísmico foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP. A RSBR é coordenada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) com apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

A maioria dos sismos localizados na fronteira Brasil/Peru ocorre devido à subducção da Placa de Nazca sob a Sul-Americana. Apesar de ter ocorrido no território brasileiro, tremores como este têm características andinas, por serem provocados pelo movimento das placas tectônicas sob a Cordilheira dos Andes.

Fonte: Rede Sismográfica Brasileira – oestadoacre.com

(…)

