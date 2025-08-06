Gov Fed – O Acre fechou o mês de junho com 605 novos empregos com carteira assinada, resultado de 4.821 admissões e 4.216 desligamentos. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta segunda-feira, 4 de agosto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No acumulado do ano, entre janeiro e junho de 2025, o Acre acumula 3.504 novos empregos formais. Como comparação, em 2024 o estado acreano fechou o ano tendo gerado 6.651 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em junho, o estado apresentou desempenho positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com saldo de 298 vagas. Na sequência aparecem os setores de Construção (158), Comércio (80), Agropecuária (49) e Indústria (20).

As novas vagas no estado acreano foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 531 postos. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 606 vagas no Acre. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado: 335.

MUNICÍPIOS – A capital, Rio Branco, foi o município acreano com melhor saldo em junho, com 191 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 77,3 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Cruzeiro do Sul (127), Tarauacá (59), Sena Madureira (49) e Epitaciolândia (45).

(…)