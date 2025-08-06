O prefeito Gehlen anunciou a construção de uma moderna unidade de saúde em Sena Madureira.
R$ 4,4 milhões!
Os recursos?
Do governo Lula.
(Todas as obras importantes no Acre hoje são fruto de recursos federais.)
Exatamente todas.
Mas, afinal, o que Lula vem fazer aqui, se 99% do Acre é bolsonarista – essa patologia que a sociedade consciente já não suporta mais ouvir falar?
Ah, lembrei…
O presidente vem, mais uma vez, a Rio Branco anunciar benefícios para o Acre.
Vai chover papagaio-de-pirata.
O mais conhecido vocês sabem quem é: ocupa um alto cargo e tentará controlar todos os passos, gestos e até pensamentos de Lula.
Mas, nos últimos dois anos, nunca fez uma defesa firme do governo Lula diante da extrema-direita local.
Nunca pôs a cara para enfrentar Márcio Bittar, Alan Rick e outros que atacam Lula toda semana nos sites amigos de Rio Branco.
Mas como será candidato no próximo ano vai tentar mostrar que é a figura política mais importante do mundo…do Acre.
Os partidos da aliança com Lula precisam encontrar novos rostos para a disputa de 2026.
No Acre, apenas três políticos não se escondem para defender o governo Lula: Cesário, dep Edvaldo e Sibá.
J R Braña B.