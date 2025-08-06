O senador Sérgio Petecão apresentou o PL 3.761/2025, que cria o Selo Verde Café Amazônia, certificação voltada a produtores que cultivam café de forma sustentável no bioma amazônico.

O selo valoriza práticas ambientais e sociais responsáveis, com validade de dois anos e possibilidade de renovação.

Petecão destacou que o Acre já está entre os dez maiores produtores de café do país, com destaque para os cafés clonais robusta.

Ele também lembrou que destinou mais de R$ 5,2 milhões à cafeicultura nos últimos três anos, beneficiando municípios como Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Assis Brasil e Brasileia.

— O nosso café é de qualidade e agora pode ser referência também em responsabilidade ambiental – afirmou o senador.

(oea com info do gab do sen)