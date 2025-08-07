Diz o colunista da GN Valdo Cruz

Fim do foro privilegiado une apoiadores de Bolsonaro a deputados da base para atrasar investigações de emendas

Uma das pautas do motim dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados une esse grupo a deputados de centro e de esquerda.

(…)

— O fim do foro une quase todo mundo neste momento. A anistia, não. Na semana que vem poderemos observar a evolução do fim do foro e não da anistia – confidenciou um líder que participou das negociações, destacando que deputados estão incomodados e amedrontados com as investigações da Polícia Federal sobre o desvio de verbas de emendas parlamentares.

(…)

Grifo meu: Sena Madureira, então, que é um dos cinco municípios que mais recebeu emendas no Brasil(inacreditável) nos últimos anos…e a vida do povo não melhorou em nada…vezes nada.

Grifo meu 2: claro que a corrupção maior é os juros que enriquece(via dívida pública e Selic) a cada minuto os super-ricos do mercado….os verdadeiros ricos e donos de tudo.

J R Braña B.