GdA – Em alusão à campanha Agosto Lilás, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realizou nesta quinta-feira, 7, uma caminhada pela conscientização e o enfrentamento à violência contra as mulheres. O evento foi realizado nos municípios de Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e na capital, Rio Branco, que contou com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis e da secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

Em Rio Branco, a concentração foi realizada no Museu dos Povos Acreanos, com a temática do Feminicídio Zero, e a caminhada foi finalizada em frente ao Palácio Rio Branco. A data também marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, considerada uma das legislações mais avançadas e completas no combate à violência doméstica contra a mulher.(…)