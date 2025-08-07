GdA – O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, a Assembleia Legislativa e o Sebrae formalizaram o acordo para a implantação do programa Cidade Empreendedora nos 22 municípios acreanos.

O programa visa modernizar a gestão pública municipal, capacitar servidores e fomentar o empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do estado. Serão disponibilizadas mais de 18 mil horas em consultorias, capacitações e workshops para aprimorar as administrações municipais e potencializar resultados.

(…)

