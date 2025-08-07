Quatro horas no trecho Rio Branco–Sena Madureira da BR-364, o planeta extremo do Acre no nosso velho Nissan.

Estamos exaustos.

Eu e Deyse…

Tô tão quebrado que vou furar no ‘bar do Ceará’, o melhor garçom de Sena, e que agora está sob nova direção…

Isso não é uma viagem.

É um rally invertido em plena rodovia federal, num estado sem moral politicamente para fazer as autoridades federais tomarem uma atitude….desde 2019….

Essa novela já dura seis anos, desde o tempo em que um irresponsável, malandro, tosco e descompromissado ascendeu à presidência da República e nada fez pelo Acre – nem pelo Brasil.

Foram quatro horas a 10 km/h, e correndo risco.

Alguém precisa, pelo menos, mostrar as fotos da BR-364 ao presidente Lula, que chega nesta sexta-feira a Rio Branco, e pedir que ele dê uma ordem aos ministérios responsáveis pela liberação dos recursos para reduzir os prejuízos ao Acre e sua população.

Uma vírgula de recursos concedida ao mercado todos os dias, via juros e selic – resolveria o problema imediato na principal rodovia acreana.

Em tempo: marquei a rede social do presidente e de Janja…quem sabe..



J R Braña B.