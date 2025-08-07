Os outros dois senadores de extrema-direita eleitos pelo Acre, sim.

São notórios extremistas-bolsonaristas que não negam o velho DNA da ditadura, que fechava o Congresso e mudava como lhe convinha a composição do Supremo Tribunal Federal.

Pelo menos no Acre há um senador que não vai entrar para o lixo da história deste momento no Brasil…o Senador Petecão.

Que não assinou nem aderiu aos golpistas permanentes…

Petecão é a única resistência democrática do Acre no senado atualmente…que siga assim, que não decepcione os democratas acreanos.

Porque o bolsonarismo é o golpe permanente…e precisa ser responsabilizado por seus inúmeros crimes(políticos e administrativos)

Como diz o Luís Nassif:

Acordem! Se o fantasma bolsonarista voltar, em cima dos escombros do STF, não haverá mais freios e contrapesos, a malta dominará o Congresso, promoverá impeachments de Ministros do STF…

E acrescento eu: o terror político será instalado.

J R Brãna B.