Os outros dois senadores de extrema-direita eleitos pelo Acre, sim.
São notórios extremistas-bolsonaristas que não negam o velho DNA da ditadura, que fechava o Congresso e mudava como lhe convinha a composição do Supremo Tribunal Federal.
Pelo menos no Acre há um senador que não vai entrar para o lixo da história deste momento no Brasil…o Senador Petecão.
Que não assinou nem aderiu aos golpistas permanentes…
Petecão é a única resistência democrática do Acre no senado atualmente…que siga assim, que não decepcione os democratas acreanos.
Porque o bolsonarismo é o golpe permanente…e precisa ser responsabilizado por seus inúmeros crimes(políticos e administrativos)
Como diz o Luís Nassif:
Acordem! Se o fantasma bolsonarista voltar, em cima dos escombros do STF, não haverá mais freios e contrapesos, a malta dominará o Congresso, promoverá impeachments de Ministros do STF…
E acrescento eu: o terror político será instalado.
J R Brãna B.