“Como vocês sabem, o Brasil saiu recentemente do Mapa da Fome, e a porta de oportunidades para a inclusão tem sido os empregos criados pelas micro e pequenas empresas brasileiras. O Acre é um retrato encantador desse país criativo, onde o Sebrae se faz presente para tornar realidade os sonhos de quem quer empreender”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima, durante agenda no estado.

O projeto Sebrae pelo Brasil chegou ao Acre nesta quinta-feira (7), após percorrer quase todo o país. Esta foi a 25ª unidade da Federação visitada por Décio Lima, que tem buscado conhecer de perto as realidades e potencialidades de cada região.

No Acre, onde 85% das empresas são pequenos negócios, a programação incluiu encontros com empreendedores dos setores do artesanato e da inovação. Mais de 80% dos artesãos locais são mulheres, que atuam como protagonistas na preservação da cultura regional e na geração de renda. A visita também abriu espaço para startups que vêm se destacando com soluções inovadoras criadas no estado.

