Diego Gurgel, fotos

Gov GladsonC e Lula trocam figurinhas durante agenda do presidente em Rio Branco..,,

(…)

Avanços

• Infraestrutura: lidera os investimentos com R$ 932,2 milhões em repasses e R$ 82 milhões em contrapartida. Esses recursos visam melhorar a mobilidade, os sistemas viários e o acesso às regiões mais distantes.

• Saúde: contará com R$ 187,5 milhões em repasses e R$ 56,4 milhões de contrapartida, reforçando a atenção básica, especializada e hospitalar.

• Produção, Meio Ambiente e Povos Indígenas: receberão mais de R$ 115,6 milhões, com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização das comunidades tradicionais.

• Segurança Pública: serão destinados R$ 87,8 milhões para o fortalecimento institucional das forças de segurança e melhoria das estruturas físicas e operacionais.

• Educação e Esporte: com mais de R$ 64,4 milhões, os recursos apoiarão desde reformas escolares até projetos esportivos e educacionais.

• Cultura e Turismo: com aporte de R$ 34,1 milhões, o objetivo é fomentar o turismo sustentável e valorizar o patrimônio cultural acreano.

• Justiça, Tecnologia e Assistência Social: juntos, esses eixos somam aproximadamente R$ 51 milhões, promovendo modernização da gestão pública, justiça social e inclusão digital.

Emendas Parlamentares — R$ 108 milhões em ações diretas

Além dos convênios formais, o Acre tem sido contemplado com recursos de transferências especiais, oriundos de emendas parlamentares, totalizando mais de R$ 108 milhões. Esses valores estão sendo aplicados de forma direta em ações estratégicas, com destaque para:

• Infraestrutura local: serão investidos R$ 29,7 milhões em melhorias de estradas vicinais (ramais) e construção de canais de drenagem, garantindo o escoamento da produção e o acesso às comunidades rurais;

• Produção e Regularização Fundiária: mais de R$ 17,7 milhões serão aplicados no fortalecimento da agricultura familiar e na garantia de segurança jurídica com ações de regularização fundiária;

• Segurança Pública: O setor será beneficiado com R$ 27,5 milhões, destinados à melhoria da estrutura e ampliação das ações preventivas;

• Educação: com R$ 11,8 milhões, estão previstas construções e melhorias em escolas, ampliando o acesso à educação de qualidade;

• Assistência Social e Direitos da Mulher: serão aplicados R$ 21,3 milhões no fortalecimento das políticas sociais, com ênfase nas ações de proteção e promoção da mulher.

(…)