Pra quem não acreditava (e espalhava cinicamente nas redes antissociais) que tudo ia ficar por isso mesmo – Lembre: os recursos dos aposentados foram roubados por quadrilhas no INSS que atuavam desde 2019 – oestadoacre

gov Fed – Até a quinta-feira (7/8), 1,64 milhão de beneficiários do INSS que sofreram descontos indevidos receberam a reparação diretamente na conta, com correção da inflação

A maioria dos 1,66 milhão de aposentados e pensionistas que sofreu descontos indevidos em benefícios do INSS e que aderiram ao acordo de reparação firmado com o Governo Federal já foram ressarcidos.

Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até esta quinta-feira 98,5% deste público, o equivalente a mais de 1,64 milhão de pessoas, já havia recebido os valores de volta, diretamente na conta onde recebem o benefício.

Mais de 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo. Desse total, 68,6% já formalizaram a solicitação e praticamente todos receberam. O pagamento é feito com segurança e agilidade, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários.

“Cerca de 700 mil pessoas já podem aderir. Quem ainda não fez isso, não deixe o valor para trás. Assinou o acordo, em três dias o dinheiro cai na conta do benefício. É integral, corrigido pela inflação e garantido”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller.

