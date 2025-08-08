Lula pediu ao senador Sérgio Petecão, PSD, que não apoiasse o impeachment do Min. Alexandre de Moraes.

Dos três senadores eleitos pelo Acre, apenas ele não assinou o pedido que pode levar ao afastamento do ministro.

Concretamente, ninguém do Acre informou ao presidente a posição de Petecão…

Quando eu digo que Lula não recebe informações corretas do Acre, alguns governistas(de cargos) acham ruim…

Veja



Em tempo: leia aqui – Petecão votou contra a conspiração bolsonarista

Grifo meu: fosse eu Petecão teria levantando, ido até o presidente e dito: presidente Lula, infelizmente seus aliados de cargos aqui no Acre não divulgam o governo….eu não assinei o pedido de impeachment do ministro Xandão…Eu, Braña senador, teria feito isso…Mas o Petecão não tem esse perfil…pacífico demais.



J R Braña B.

Jazz.. ‘Take five’ do Dave Brubeck🎶