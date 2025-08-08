Presidente Lula chama Perpétua, da ABDI, que informa que o governo federal pôs R$ 40 milhões para fortalecer a indústria do café local..
Acompanhe oestadoacre e saiba tudo que rolou na agenda do presidente Lula em Rio Branco..
(…)
(…)
Trecho de discurso do governador GladsonC em agenda do presidente Lula em Rio Branco https://youtube.com/shorts/TiXk1aYjryk?si=92J33kkKNgJ__VCz (...) Outro vídeo: 'O...
Governador GladsonC em trecho de discurso diante do presidente Lula.. https://youtube.com/shorts/f86MRxH_Iv8?si=8JbSnw99CkGvV1Jw (...)
Evento do presidente Lula no Acre... Acompanhe os anúncios
Sexta-feira, 08 de Agosto de 2025 - D.O Nº 14.081 SENA MADUREIRA Termo de Adjudicação e Homologação nº 2/2025/UASG 980145...
Apesar do avanço, o retrato da maternidade no Acre ainda é marcado por baixa instrução. Segundo o IBGE, 83,2 mil...
