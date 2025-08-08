O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (8), em Rio Branco, R$ 1,1 bilhão em investimentos no Acre.

O destaque é a liberação de R$ 870,9 milhões para manutenção e recuperação da BR-364, em quatro lotes, garantindo a continuidade das obras na principal via de integração do estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, que lidera a mobilização pela recuperação da rodovia, celebrou a conquista e destacou a união política em torno da pauta.

— A BR-364 é a nossa veia principal. Essa vitória é fruto de uma luta coletiva que hoje recebe o respaldo do presidente Lula – afirmou.

Além da BR-364, Lula anunciou R$ 252 milhões para o programa Luz para Todos, R$ 33 milhões para o novo campus do IFAC em Feijó e recursos para crédito rural, habitação, agricultura familiar, alimentação escolar, restauração ecológica, água potável e fortalecimento do IBAMA.

(oea com info da Aleac)