Sexta-feira, 08 de Agosto de 2025 – D.O Nº 14.081
SENA MADUREIRA
Termo de Adjudicação e Homologação nº 2/2025/UASG 980145
Prefeitura Municipal de Sena Madureira
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 1977/2025
OBJETO Contratação de empresa de engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS.
Convênio 942475/2023 – Ministério da Defesa, (Governo Federal, Gov Lula – J R Braña B.)
Empresa C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA, ins-
R$ 5.070.000,00 (cinco milhões e setenta mil reais)
ESTADO DO ACRE
LEI Nº 4.637, DE 7 DE AGOSTO DE 2025
Declara de Utilidade Pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricul-
tores e Agricultoras familiares de Sena Madureira Acre – STTR – SMD – AC
(…)
o que são os intertravados??…(condomínio Alphaville, em Rio Branco, é feito com esse material e é muito mais resistente na nossa região que asfalto.
J R Braña B.
(…)
